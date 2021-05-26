Збільшення розміру допомоги при народженні дитини схвалили в уряді. Фото: pmg.ua

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Проект закону про збільшення розміру допомоги при народженні дитини схвалив Кабінет міністрів.

Законопроектом «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» уперше з 2014 року пропонується збільшити розмір виплат та встановити щорічну індексацію. Постанова була ухвалена під час засідання уряду 26 травня, яке транслювалася в Youtube.

Автори ініціативи пропонують підвищити виплати з бюджету при народженні дитини із 1 січня 2022 року до 50 тис. грн. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Уряд передбачив, що з 1 березня 2023 року і надалі щороку з 1 січня передбачається збільшення розміру виплат при народженні дитини на прогнозний показник зростання індексу споживчих цін (грудень у порівнянні з груднем попереднього року). Крім того, збільшить розмір допомоги при усиновленні дитини, оскільки допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при її народженні.

Як відомо, зараз розмір допомоги становить 41 тис. 280 грн, з яких 10 тис. 320 грн виплачуються одразу, а решта впродовж наступних 36 місяців.

Нагадаємо, в уряді підготували законопроект, яким виплати при народженні дитини в Україні можуть підняти до 50 тис. грн та встановити щорічну індексацію.