Індійський мутант COVID-19 виявили у 53 країнах - ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n155183-indiyskyy-mutant-covid-19-vyyavyly-u-53-krayinah-vooz.html

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Індійський варіант коронавірусної інфекції COVID-19, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), поширився у 53 країнах і регіонах світу. Випадки зараження індійським штамом B.1.617.2, згідно з неофіційними джерелами, фіксуються ще на території семи інших районах.

Індійський варіант SARS-CoV-2 класифікується ВООЗ як такий, що «викликає занепокоєння». Він більш заразний, аніж інші відомі варіанти, проте однозначної оцінки можливих наслідків зараження поки немає.

В Індії за добу від COVID-19 померли 4 тис. 157 осіб, загальна кількість загиблих перевищила 311 тис. осіб. Впродовж останніх 24 годин, за даними Міністерства охорони здоров’я країни, зареєстровано 208 тис. 921 новий випадок інфікування. Населення Індії становить понад 1,3 млрд чоловік.

За даними порталу Worldometer, з початку поширення коронавірусу SARS-CoV-2 інфекція була виявлена більш ніж у 168 млн жителів планети. В Україні на ранок 26 травня виявили 3 тис. 395 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 208 пацієнтів.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо про новий бразильський штам коронавірусу.

Джерело: DW