Російський актор Олександр Петров. Фото: eg.ru

https://racurs.ua/ua/n155186-sankciyi-proty-11-rosiyskyh-artystiv-anonsuvav-uryad-ukrayiny.html

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Санкції проти російських акторів може запровадити Рада національної безпеки і оборони України.

Кабінет міністрів України 26 травня запропонував РНБО запровадити на три роки санкції стосовно 11 російських акторів і артистів, які незаконно відвідували окупований Крим, а також організовували там концерти й інші публічні заходи. Санкції передбачають відмови в наданні віз і застосуванні інших заборон на в’їзд на територію України. Про це йшлося на засіданні уряду, яке транслювалося в YouTube.

До списку артистів потрапили російські актори театру і кіно Володимир Вдовиченков, Жанна Еппле, Ольга Кабо, Дмитро Орлов, Олександр Петров, Євген Пронін, Євген Стичкін, Павло Трубінер, Олексій Чадов, а також виконавці Анастасія Сланевська (творчий псевдонім Слава) та Ярослав Сумишевський. У документі зазначається, що вони створюють реальні та потенційні загрози національній безпеці України під час незаконного відвідування Криму.

У Кабміні вважають, що запровадження санкцій проти цих осіб вкотре підтвердить позицію України щодо невизнання окупації її територій, а також продемонструє, що Україна готова невідкладно реагувати на факти порушення її національних інтересів.

Нагадаємо, санкції РНБО можуть накласти на «земельних махінаторів». Міністерство аграрної політики та продовольства має намір надати усю необхідну інформацію для застосування механізму обмежувальних заходів.