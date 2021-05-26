Гендиректор Dragon Capital купил «Украинскую правду»

https://racurs.ua/n155189-gendirektor-dragon-capital-kupil-ukrainskuu-pravdu.html

Ракурс

«Украинская правда», интернет-издание, получило нового владельца. Им стал гендиректор инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала. Редактор-основатель УП Алена Притула сегодня передала ему 100% корпоративных прав на медиа и все его активы, которые теперь станут собственностью группы компаний Dragon Capital.

Об этом 26 мая сообщила редакция издания.

Стороны договорились не менять редакционную политику издания и подходы к работе. Главным редактором останется Севгиль Мусаева, а Алена Притула продолжит выполнять роль редактора-основательницы.

Напомним, что Томаш Фиала уже является владельцем медиапроекта «Новое время». В УП отмечают, что редакция НВ будет работать независимо от их редакции.

Мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику УП и рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет в свободном доступе на сайте «Украинской правды», — сообщил новый владелец издания.

Dragon Capital, по словам УП, рассматривает эту инвестицию как «еще один шаг к поддержке свободных медиа и свободы слова в Украине».