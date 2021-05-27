Закон про олігархів антикорупціонери назвали “популістським пшиком”

https://racurs.ua/ua/n155242-zakon-pro-oligarhiv-antykorupcionery-nazvaly-populistskym-pshykom.html

Ракурс

Законопроект «Про олігархів», на думку журналістів, не вирішує питання «подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу». Про це заявила редакція «Дзеркала тижня» та антикорупціонери після прочитання тексту проекту закону.

Видання зазначає, що в Мін’юсті визначили, що олігарх — це людина, яка одночасно:

бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; здійснює контроль значної за обсягом господарської діяльності.

Під участю у політичному житті мається на увазі: зайняття високої посади у держапараті (від президента до керівника будь-якого центрального органу виконавчої влади), пов’язаність із високопосадовцем, фінансування чи безпосередньо керівництво партією або просто контроль над ЗМІ, який «поширює інформацію політичного характеру».

Тобто, за логікою законопроекту, якщо бізнесмен є власником ЗМІ, яке робить політичні новини, він потрапляє «на гачок», бо одразу відповідає двом критеріям — «політика» і «ЗМІ» із трьох потрібних. Лишається «бізнес» для прямого потрапляння під дію цього законопроекту.

Водночас критерію «бізнес» відповідатимуть: кінцеві бенефіціари природних монополій, монополісти (50% протягом року поспіль) товарних ринків або просто власники чи бенефіціари активів вартістю понад мільйон прожиткових мінімумів (наразі це 2,27 млрд грн, або 84 млн дол.). Зауважимо, що більшість великих українських медіа належать людям з топ-100 Форбс.

Якщо коротко — пшик. Що не дивно. Бо як можна чекати серйозної війни з олігархами, якщо президентська Венедіктова (генпрокурор — ред.) їх постійно відмазує. Я до останнього сподівався, що там буде, наприклад, посилення повноважень та незалежності Антимонопольного комітету України. В парі з судовою реформою — це був би смертельний удар по олігархах. А так — популістський пшик, — зазначив голова правління у «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.



Видання зауважує, що президенту Володимиру Зеленському не вистачає медіаресурсу. Тому, на думку ЗМІ, й виникла потреба у цьому законопроекті, оскільки для боротьби з олігархами достатньо роботи правоохоронної та регуляторної систем в рамках чинного законодавства.