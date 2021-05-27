«Слитый» текст законопроекта об олигархах назвали фантазиями в ОП

Подоляк. Фото: РБК

https://racurs.ua/n155258-slityy-tekst-zakonoproekta-ob-oligarhah-nazvali-fantaziyami-v-op.html

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Законопроект об олигархах, текст которого недавно опубликовали в украинских СМИ, является ничем большим чем «чьими-то фантазиями».

В то же время финальный вариант документа может измениться после всех этапов законодательной работы. Об этом заявил советник руководителя Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Подоляк рассказал, что законодательная работа не проходит в форме «публикации чьих-то фантазий о возможном законопроекте или в форме „слива“ в какое-то из средств массовой информации никем не подтвержденных и вообще непонятных вариантов».

Он отметил, что текст документа, который ранее опубликовали в СМИ, не является текстом законопроекта об олигархах, и финальный вариант документа может измениться после всех этапов законодательной работы.

Напомним, ранее мы сообщали, что законопроект «Об олигархах», по мнению журналистов, не решает вопрос «преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и большого бизнеса». Об этом заявила редакция «Зеркала недели» и антикоррупционеры после прочтения текста проекта закона.