«Злитий» текст законопроекту про олігархів назвали фантазіями в ОП

Подоляк. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n155258-zlytyy-tekst-zakonoproektu-pro-oligarhiv-nazvaly-fantaziyamy-v-op.html

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Законопроект про олігархів, текст якого нещодавно опублікували в українських ЗМІ, є нічим більшим ніж «чиїмись фантазіями».

Натомість фінальний варіант документу може змінитися після всіх етапів законодавчої роботи. Про це заявив радник голови Офісу Зеленського Михайло Подоляк.

Подоляк розповів, що законодавча робота не проходить у формі «публікації чиїхось фантазій про можливий законопроект або у формі „зливу“ в якийсь із засобів масової інформації ніким не підтверджених і взагалі не зрозумілих варіантів»

Він наголосив, що текст документу, який раніше опублікували в ЗМІ, не є текстом законопроекту про олігархів. Натомість фінальний варіант документу може змінитись після всіх етапів законодавчої роботи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що законопроект «Про олігархів», на думку журналістів, не розв’язує питання «подолання конфлікту інтересів, викликаного злиттям політиків, медіа та великого бізнесу». Про це заявила редакція «Дзеркала тижня» та антикорупціонери після прочитання тексту проекту закону.