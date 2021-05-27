Тихоход. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155257-ilon-mask-vidpravyt-na-orbitu-kalmariv-i-tyhohodiv-foto.html

Ракурс

Космос почнуть досліджувати кальмари й тихоходи — ці незвичайні тварини відправляться на орбіту і братимуть участь в експериментах на Міжнародній космічній станції (МКС).

Відправкою тварин у відкритий космос займеться компанія винахідника Ілона Маска SpaceX. Місія запланована на 3 червня, передає CNN.



Повідомляється, що в експериментах візьмуть участь майже 5 тис. тихоходів і 128 кальмарів, що світяться в темряві. Вчені хочуть з’ясувати, як тихоходи адаптуються в космосі та чи вплине брак гравітації на кальмарів.

Тихоходи відомі своєю здатністю витримувати екстремальні умови, такі як низькі температури, високі температури та можуть пережити величезну кількість радіації, а також проводити тижні без кисню. Водяні ведмеді прилетять на станцію в замороженому стані, а потім будуть пробуджені в спеціальній системі.

У дрібних кальмарів, довжина яких становить приблизно 3 мм, є особливий світловий орган, заселений люмінесцентними бактеріями, що світяться в темряві. Дослідникам цікаво простежити, як цей процес відбувається в космосі.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники з Рутгарского університету в Нью-Брансвіку, що в США, помітили масову появу нових зірок одразу в 36 різних карликових галактиках. Зоряний «бебі-бум» настільки «синхронізувався», що астрономи жартівливо порівнюють це явище з появою всесвітньої соціальної мережі між галактиками.

Джерело: CNN