Ілон Маск відправить на орбіту кальмарів і тихоходів (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155257-ilon-mask-vidpravyt-na-orbitu-kalmariv-i-tyhohodiv-foto.htmlРакурс
Космос почнуть досліджувати кальмари й тихоходи — ці незвичайні тварини відправляться на орбіту і братимуть участь в експериментах на Міжнародній космічній станції (МКС).
Відправкою тварин у відкритий космос займеться компанія винахідника Ілона Маска SpaceX. Місія запланована на 3 червня, передає CNN.
Повідомляється, що в експериментах візьмуть участь майже 5 тис. тихоходів і 128 кальмарів, що світяться в темряві. Вчені хочуть з’ясувати, як тихоходи адаптуються в космосі та чи вплине брак гравітації на кальмарів.
Тихоходи відомі своєю здатністю витримувати екстремальні умови, такі як низькі температури, високі температури та можуть пережити величезну кількість радіації, а також проводити тижні без кисню. Водяні ведмеді прилетять на станцію в замороженому стані, а потім будуть пробуджені в спеціальній системі.
У дрібних кальмарів, довжина яких становить приблизно 3 мм, є особливий світловий орган, заселений люмінесцентними бактеріями, що світяться в темряві. Дослідникам цікаво простежити,
як цей процес відбувається в космосі.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники з Рутгарского університету в Нью-Брансвіку, що в США, помітили масову появу нових зірок одразу в 36 різних карликових галактиках. Зоряний «бебі-бум» настільки «синхронізувався», що астрономи жартівливо порівнюють це явище з появою всесвітньої соціальної мережі між галактиками.
Джерело: CNN