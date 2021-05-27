Чому Медведчук не сидить у СІЗО, пояснила Венедіктова

Венедіктова. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n155256-chomu-medvedchuk-ne-sydyt-u-sizo-poyasnyla-venediktova-viktor-medvedchuk.html

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Віктор Медведчук, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» та кум Путіна, який звинувачується в держзраді, був відправлений додому, а не в СІЗО.

Генеральна прокурорка Ірина Венедиктова пояснила рішення суду в ефірі каналу «Україна 24».

Венедіктова заявила, що суд не відправив Віктора Медведчука в СІЗО, оскільки суддя вирішив, що клопотання про його арешт було безальтернативним. Сума застави в 300 млн грн була занадто великою для людини, чиї активи були заморожені.

Суддя, коли мотивував рішення, сказав, почекайте, ви наклали санкції, його активи заблоковані. Коли ви ставите таку заставу, то по духу права Ви робите безальтернативне клопотання і просто хочете посадити людину під варту, — додала вона.



Генпрокурорка зауважила, що якби рішення судді було неправосудне, то вона б пішла до Вищої ради правосуддя (ВРП), але в цьому рішенні судді підстав для цього немає.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за Віктора Медведчука поручилися 26 нардепів. Фракція Медведчука 21 травня прийшла до нього на суд і вимагала змінити запобіжний захід своєму лідеру. Нардепи написали заяви, у яких просили віддати Медведчука їм на поруки.