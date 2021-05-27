Фото: iz.ru

https://racurs.ua/ua/n155234-poroshenko-proignoruvav-dopyt-u-spravi-medvedchuka-stala-vidoma-prychyna.html

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Петро Порошенко, колишній президент України та нардеп від «Європейської солідарності», не з’явився 27 травня на допит в Службу безпеки України.

Порошенка викликали у якості свідка у кримінальному проваджені за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 3 ст. 15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Про це повідомив прес-центр української спецслужби.

Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, — зазначили в СБУ й наголосили, що викликали його повторно на 31 травня.

Сам Порошенко публічно наразі не пояснив, чому не з’явився на допиті. Водночас у Facebook він розмістив допис із фотографіями у поїзді і підписом, що вирушає у «важливу і довгоочікувану подорож».

Згодом колишній радник п’ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков на власній сторінці у Facebook заявив, що «Благодійний фонд Порошенка» закупив для потреб українських військових на передовій батальйонний комплект камер спостереження.

Це вже не таємниця. На передову їде батальйонний комплект камер спостереження. Це для дев’яти взводних опорних пунктів, комплект потім буде об'єднаний у єдину мережу — видавання картинки спрямовується і на ротний опорний, і в штаб батальйону, — йдеться в повідомленні Бірюкова.

Нагадаємо, в Службі безпеки України дослідять «плівки Медведчука-Суркова». Це робиться в межах кримінального провадження стосовно нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» й кума Путіна.