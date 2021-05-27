Тасманійський диявол. Фото: animals.sandiegozoo.org

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Народження тасманійських дияволів в Австралії зафіксували вперше за понад 3 тис. років.

Тривалий час вид був вимерлим на континенті, але з осені минулого року екологи намагаються сприяти відновленню популяції цих тварин. Представники благодійної організації Aussie Ark заявляють про народження семи дитинчат тасманійського диявола в заказнику дикої природи Беринґтон.

Як розповів очільник Aussie Ark Тім Фолкнер, народження тасманійських дияволів в дикій природі Австралії перше з підтверджених. Еколог стверджує, що тварини будуть відігравати важливу роль в екосистемі континенту — будуть природними конкурентами лисиць та опосумів.

Розміром дитинча тасманійського диявола — як арахісовий горіх у шкаралупі. Тваринки залишатимуться в сумці матері протягом трьох місяців.

Як відомо, тасманійські дияволи — тварини розміром із невеликого собаку, які живуть поодинці й вирізняються чорним хутром і жорстокістю, з якою вони поїдають свою здобич. Після вимирання тилацинів у 1936 році тасманійські дияволи стали найбільшими сумчастими хижаками на планеті. Тасманійські дияволи вимерли на території Австралії задовго до її колонізації європейцями. Вважається, що це сталося через розведення там диких собак динго.

Нагадаємо, у США вчені успішно клонували чорноногого тхора, який донедавна вважався вимерлим. Самку тхора на ім’я Елізабет Енн створили з заморожених клітин рідкісної тварини.

Джерело: Aussie Ark