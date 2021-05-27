Тасманийский дьявол. Фото: animals.sandiegozoo.org

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Рождение тасманийских дьяволов в Австралии зафиксировали впервые за более 3 тыс. лет.

Долгое время вид был вымершим на континенте, но с осени прошлого года экологи пытаются способствовать восстановлению популяции этих животных. Представители благотворительной организации Aussie Ark заявляют о рождении семи детенышей тасманийского дьявола в заповеднике дикой природы Берингтон.

Как рассказал глава Aussie Ark Тим Фолкнер, рождение тасманийских дьяволов в дикой Австралии первое из подтвержденных. Эколог утверждает, что животные будут играть важную роль в экосистеме континента — будут естественными конкурентами лис и опоссумов.

Размером детеныш тасманского дьявола — как арахисовый орех в скорлупе. Животные будут оставаться в сумке матери в течение трех месяцев.

Как известно, тасманские дьяволы — животные размером с небольшую собаку, которые живут поодиночке и отличаются черным мехом и жестокостью, с которой они поедают свою добычу. После вымирания тилацинов в 1936 году тасманийские дьяволы стали крупнейшими сумчатыми хищниками на планете. Тасманские дьяволы вымерли на территории Австралии задолго до ее колонизации европейцами. Считается, что это произошло из-за разведения там диких собак динго.

Напомним, в США ученые успешно клонировали черноногого хорька, который до недавнего времени считался вымершим. Самку хорька по имени Элизабет Энн создали из замороженных клеток редкого животного.

Источник: Aussie Ark