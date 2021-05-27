Тимошенко ответила Милованову за сравнение с «бабушкой»

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Ракурс

Юлия Тимошенко, нардеп и лидер партии «Батькивщина», ответила советнику председателя Офиса президента, главе Киевской школы экономики Тимофею Милованову, который на одном из политических ток-шоу назвал ее «бабушкой украинской коррупции».

Спорт и красота природы — то, что вдохновляет и заряжает, — написала Тимошенко 27 мая в Фейсбук.

Напомним, перепалка политиков произошла в эфире программы «Свобода слова на ICTV». Впоследствии на высказывания бывшего министра экономики отреагировали соцсети — его обвинили в сексизме и эйджизме, а многие пользователи согласилась с мнением Милованова. Тогда он сказал, что считает Тимошенко самым профессиональным политиком в Украине и одновременно «бабушкой коррупции». Экс-министр сразу же отверг обвинения в эйджизме и объяснил, почему его слова не должны обидеть Тимошенко.

Вы ежедневно бегаете 10 км. Вы в лучшей физической форме, нежели я, — заявил тогда Милованов.

В то же время сегодня в своем Фейсбук-сообщении Тимошенко вспомнила о спорте.