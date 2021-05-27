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Ракурс
Тимошенко відповіла Милованову на закиди про “бабусю”

Тимошенко відповіла Милованову на закиди про «бабусю» (ФОТО)

27 тра 2021, 13:15
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Юлія Тимошенко, нардеп й лідер партії «Батьківщина», відповіла раднику голови Офісу президента, очільнику Київської школи економіки Тимофію Милованову, який на одному з політичних ток-шоу назвав її «бабусею української корупції».

Спорт і краса природи — те, що надихає і заряджає, — написала Тимошенко 27 травня у Фейсбук.

Нагадаємо, перепалка політиків сталася в ефірі програми «Свобода слова на ICTV». Згодом на висловлювання колишнього міністра економіки відреагували соцмережі — його звинуватили у сексизмі та ейджизмі, а низка дописувачів погодилася з думкою Милованова. Тоді він сказав, що вважає Тимошенко найбільш професійним політиком в Україні й одночасно «бабусею корупції».

Екс-міністр одразу ж відкинув звинувачення в ейджизмі й пояснив, чому його слова не ображають Тимошенко.

Ви щодня бігаєте 10 км. Ви в кращій фізичній формі, аніж я, — заявив тоді Милованов.


Водночас сьогодні у своєму Фейсбук-повідомленні Тимошенко натякнула про спорт.

Джерело: Ракурс


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