Тимошенко відповіла Милованову на закиди про «бабусю» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155232-tymoshenko-vidpovila-mylovanovu-na-zakydy-pro-babusu-foto.htmlРакурс
Юлія Тимошенко, нардеп й лідер партії «Батьківщина», відповіла раднику голови Офісу президента, очільнику Київської школи економіки Тимофію Милованову, який на одному з політичних ток-шоу назвав її «бабусею української корупції».
Спорт і краса природи — те, що надихає і заряджає, — написала Тимошенко 27 травня у Фейсбук.
Нагадаємо, перепалка політиків сталася в ефірі програми «Свобода слова на ICTV». Згодом на висловлювання колишнього міністра економіки відреагували соцмережі — його звинуватили у сексизмі та ейджизмі, а низка дописувачів погодилася з думкою Милованова. Тоді він сказав, що вважає Тимошенко найбільш професійним політиком в Україні й одночасно «бабусею корупції».
Екс-міністр одразу ж відкинув звинувачення в ейджизмі й пояснив, чому його слова не ображають Тимошенко.
Ви щодня бігаєте 10 км. Ви в кращій фізичній формі, аніж я, — заявив тоді Милованов.
Водночас сьогодні у своєму Фейсбук-повідомленні Тимошенко натякнула про спорт.