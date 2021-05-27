Випробування надпотужної САУ «Богдана» проходять на Миколаївщині. Фото: Defense Express

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На полігоні Широкий Лан, що на Миколаївщині, почалися випробування нової самохідної артилерійської установки (САУ) «Богдана». Наразі інформацію про випробування майже не розголошують.

Однак відомо, що з «Богдани» вже здійснили понад 50 пострілів. Більше детальну інформацію пообіцяли оприлюднити після завершення навчань, повідомляє Defense Express.

Українську самохідну артилерійську установку 2С22 «Богдана» в калібрі НАТО 155 мм створили у межах оборонного замовлення у лютого 2016 року. Замовником виступили Міноборони України та Краматорський завод важкого верстатобудування.

Вперше український зразок показали 14 липня 2018 року, а вже 24 серпня того ж року САУ 2С22 «Богдану» могли побачити всі охочі під час військового параду на честь Дня незалежності України.

САУ «Богдана» розглядається як один з важливих елементів переозброєння ракетних військ та артилерії української армії. На ній також має бути встановлена цифрова система управління вогнем та автомат заряджання.

Артилерійські снаряди великої дальності призначені для використання сучасною буксируваною та самохідною артилерією з довжиною ствола у 39, 45 та 52 калібрів. Дальність стрільби цими боєприпасами у найбільш просунутих САУ становить до 44 км.

Нагадаємо, Служба безпеки України провела масштабні антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря.

Джерело: Defense Express