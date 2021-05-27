Закон про електронний суд набув чинності в Україні. Фото: lexinform.com.ua

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Закон про електронний суд № 1416-IX, що передбачає поетапне впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС), 26 травня набув чинності в Україні.

Тепер суди зможуть розглядати матеріали справ не тільки в паперовій, а й в електронній формі. За допомогою нової системи, учасники процесу зможуть подавати до суду електронні версії процесуальних документів, підкріпивши до них повідомлення про відправку документа в паперовому вигляді сторонам у справі.

Також ЄСІТС буде використовуватися для:

участі сторін у судовому засіданні в режимі відеоконференції;

повної фіксації судового засідання;

зберігання запису судового засідання;

складання журналу судових засідань.

Закон передбачає, що судові рішення також будуть складатися в паперовій та електронній формі. Всі електронні рішення будуть також складатися і публікуватися через єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. Крім того, в єдиній системі також будуть формуватися виконавчі документи.

Про початок роботи Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи повідомлять на веб-порталі «Судова влада України».

Нагадаємо, 25 травня комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні законопроект президента Володимира Зеленського № 5246. Цей проект закону, відомий як «суд у смартфоні», впроваджує інформаційно-телекомунікаційну систему досудового розслідування. До другого читання документу надійшло 34 правки від нардепів, однак комітет вирішив усі їх відхилити. Таким чином проект залишився у редакції першого читання.