Закон об электронном суде вступил в силу в Украине. Фото: lexinform.com.ua

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Закон об электронном суде № 1416-IX, предусматривающий поэтапное внедрение единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), 26 мая вступил в силу в Украине.

Теперь суды смогут рассматривать материалы дел не только в бумажной, но и в электронной форме. С помощью новой системы, участники процесса смогут подавать в суд электронные версии процессуальных документов, подкрепив к ним уведомление об отправке документа в бумажном виде сторонам по делу.

Также ЕСИТС будет использоваться для:

участия сторон в судебном заседании в режиме видеоконференции;

полной фиксации судебного заседания;

хранения записей судебного заседания;

составления журнала судебных заседаний.

Закон предусматривает, что судебные решения также будут составляться в бумажной и электронной форме. Все электронные решения будут также составляться и публиковаться через единую судебную информационно-телекоммуникационную систему. Кроме того, в единой системе также будут формироваться исполнительные документы.

О начале работы Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы сообщат на веб-портале «Судебная власть Украины».

Напомним, 25 мая комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского № 5246. Этот проект, известный как «суд в смартфоне», внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования. Ко второму чтению документа поступило 34 правки от нардепов, однако комитет решил все их отклонить. Таким образом проект остался в редакции первого чтения.