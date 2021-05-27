Кравчук хочет перенести ТКГ в Швейцарию из-за выходки Лукашенко в Минске

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Леонид Кравчук, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, считает, что после похищения силовиками самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске, переговоры о Донбассе необходимо перенести в нейтральную страну.

По мнению Кравчука, для переговоров в формате ТКГ подходят Швейцария или Финляндия, пишет «Суспільне».

Переговоры должны быть обязательно перенесены, потому что тот режим, который сегодня есть в Беларуси, установил самопровозглашенный президент-диктатор Лукашенко, и сама уголовно-политическая ситуация не позволяет считать Беларусь площадкой для продолжения переговоров, — указал экс-президент.

Он напомнил, что теперь Киев не имеет авиасообщения с соседней страной. Поэтому в Минск придется добираться поездом, автобусом или автомобилем, однако не все смогут выдерживать такой режим.

Нужно перейти к избранию площадки для продолжения решения проблемы мира на Донбассе… По моему мнению, это должно быть нейтральная страна: скажем, Швейцария, может быть, Финляндия. Если у России есть какие-то предложения, их также надо обсудить, потому что это должно быть совместное решение, — заявил Кравчук.

Кроме этого, свое мнение также должна озвучить спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау, которая модерирует заседания.

Должна быть общая позиция во главе с ОБСЕ, это такой должен быть подход, по моему мнению. Но услышать нужно всех, и Россию в частности, — отметил глава украинской делегации.

Напомним, ранее сообщалось, что Джо Байден, президент США, поставит вопрос о суверенитете Украины во время переговоров на высшем уровне с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным в Швейцарии 16 июня. Также в Белом доме выразили «серьезную озабоченность» из-за угона пассажирского самолета Ryanair властями Беларуси.

23 мая военные истребители Беларуси по приказу диктатора Александра Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала NEXTA, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом авиапиратства» и «актом гостерроризма». Евросоюз призвал авиакомпании прекратить полеты над страной. Авиасообщение с Беларусью прекратила Украина и Великобритания, авиаперевозчики многих других стран перестали летать над территорией страны. 25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Также было обнародовано видео ее допроса.

Источник: Суспільне