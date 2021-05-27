Кравчук хоче перенести ТКГ до Швейцарії через витівку Лукашенка у Мінську

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Леонід Кравчук, очільник української делегації у Тристоронній контактній групі вважає, що після викрадення силовиками самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка опозиційного журналіста Романа Протасевича у Мінську, переговори щодо Донбасу необхідно перенести до нейтральної країни.

На думку Кравчука, для переговорів в форматі ТКГ підходять Швейцарія або Фінляндія, пише «Суспільне».

Переговори мають бути обов’язково перенесені, тому що той режим, який сьогодні є в Білорусі, який установив самопроголошений президент-диктатор Лукашенко, і сама кримінально-політична ситуація не дозволяє вважати Білорусь можливим майданчиком для продовження переговорів, — вказав екс-президент.

Він нагадав, що тепер Київ не має авіасполучення з сусідньою країною. Тому до Мінська доведеться діставатися поїздом, автобусом чи автомобілем, проте не всі мають змогу витримувати такий режим.

Потрібно перейти до обрання майданчику для продовження розв’язання проблеми миру на Донбасі… На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія. Якщо в Росії є якісь пропозиції, їх також треба обговорити, тому що це має бути спільне рішення, — заявив Кравчук.

Окрім цього, свою думку також повинна озвучити спецпредставниця голови ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау, яка модерує засідання.

Має бути спільна позиція на чолі з ОБСЄ, це такий має бути підхід, на мою думку. Але почути потрібно всіх, і Росію зокрема, — глава української делегації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джо Байден, президент США, порушить питання щодо суверенітету України під час переговорів на найвищому рівні з президентом країни-агресора Володимиром Путіним у Швейцарії 16 червня. Також у Білому домі висловили «серйозну стурбованість» через викрадення пасажирського літака Ryanair владою Білорусі.

23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинили багато країн. 25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Також було оприлюднено відео її допиту.

Джерело: Суспільне