Бред Пітт виграв суд в Анджеліни Джолі – про що йдеться. Фото: hellomagazine.com

https://racurs.ua/ua/n155228-bred-pitt-vygrav-sud-v-andjeliny-djoli-pro-scho-ydetsya.html

Ракурс

Бред Пітт, відомий голлівудський актор, домігся спільної опіки над дітьми від екс-дружини Анджеліни Джолі.

Судовий процес тривав майже п’ять років. Тепер в угоду про опіку внесли важливі зміни, повідомляє Page Six.

Бред просто намагався проводити більше часу зі своїми дітьми. Було очевидно, що Анджеліна робила все можливе, щоб запобігти цьому. Процес тривав кілька місяців, було залучено багато свідків, експертів, терапевтів та інших людей, які були поруч із дітьми, — зазначило джерело виданню.

Ще один інсайдер зауважив, що це «попереднє рішення». Він додав, що Джолі продовжує судові розгляди. Напередодні рішення про спільну опіку вона заявила, що суддя відмовив дітям в дачі показань.

Як відомо, Джолі подала документи на розлучення в вересні 2016 року. У колишнього подружжя є троє прийомних та троє біологічних дітей.

Нагадаємо, у травні відома голлівудська акторка Анджеліна Джолі зізналася, що після розриву з Бредом Піттом у 2016 році, не завела жодного коханця.

Джерело: Page Six