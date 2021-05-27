Справу проти Олександра Тупицького закрили. Фото: ukrinform.com

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Закрито справу проти колишнього голови Конституційного суду України Олександра Тупицького про можливий конфлікт інтересів і недекларування майна.

Голосіївський районний суд Києва розглянув адміністративний протокол стосовно Тупицького і вирішив, що в його діях відсутнє правопорушення. Про це 27 травня повідомляє «Українська правда» із посиланням на засідання суду.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та прокуратура стверджували, що Тупицький не задекларував землю в Криму.

А конфлікт інтересів стосувався скандального рішення, коли КСУ скасував низку антикорупційних статей. Державні обвинувачі вважали, що у голови суду був конфлікт, оскільки його декларації теж перевіряли.

Сам Тупицький запевняв, що він не мав декларувати ділянку в Криму, бо правочин, тобто купівля, на окупованих територіях є нікчемним. Також він стверджував, що виконав вимоги закону щодо конфлікту інтересів, зокрема, подав заяву про самовідвід, але на засідання Конституційного суду її відхилили.

Раніше повідомлялося, що колишній глава Конституційного суду України Олександр Тупицький постане перед судом за злочини проти правосуддя. До Подільського районного суду Києва вже скеровано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та ст. 386 (перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку) Кримінального кодексу України.

Джерело: «Українська правда»