Дело против Александра Тупицкого закрыли. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/n155227-delo-protiv-tupickogo-zakryli-detali.html

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Закрыли дело против бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества.

Голосеевский районный суд Киева рассмотрел административный протокол в отношении Тупицкого и решил, что в его действиях отсутствует правонарушение. Об этом 27 мая сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заседание суда.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и прокуратура утверждали, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму.

А конфликт интересов касался скандального решения, когда КСУ отменил ряд антикоррупционных статей. Государственные обвинители считали, что у председателя суда был конфликт, поскольку его декларации тоже проверяли.

Сам Тупицкий уверял, что он не должен декларировать участок в Крыму, потому что сделка, то есть покупка, на оккупированных территориях является ничтожной. Также он утверждал, что выполнил требования закона относительно конфликта интересов, в частности, подал заявление о самоотводе, но на заседание Конституционного суда его отклонили.

Ранее сообщалось, что бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий предстанет перед судом за преступления против правосудия. В Подольский районный суд Киева был направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (препятствование появление свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса Украины.

Источник: «Украинская правда»