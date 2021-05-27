Байден дал разведке 90 дней на установление источника COVID-19

https://racurs.ua/n155226-bayden-dal-razvedke-90-dney-na-ustanovlenie-istochnika-covid-19.html

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Джо Байден, президент США, поручил разведке в течение трех месяцев разобраться с происхождением вируса, который вызывает коронавирусную болезнь. Этот тип коронавируса впервые обнаружили в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

Официальный Пекин связывал вспышку COVID-19 с местным так называемым «мокрым» рынком Уханя и указывал на передачу коронавируса от животных к человеку. Однако в последнее время в американской прессе начали появляться новые свидетельства в поддержку версии об утечке вируса из лаборатории вирусологии в Ухане. Китайские власти категорически отвергает подобные предположения, пишет ВВС.

В заявлении Байдена, размещенном на сайте Белого дома, указано, что после вступления в должность президента США он дал задание разведывательным службам подготовить доклад о SARS-CoV-2. В начале мая Байден получил отчет, но там не было однозначного ответа на поставленный вопрос.

Я попросил разведку удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая могла бы приблизить нас к определенному выводу, и предоставить мне отчет через 90 дней, — говорится в заявлении Байдена.

Он также попросил национальные научно-медицинские лаборатории и другие агентства способствовать в расследовании.

Напомним, команда исследователей Всемирной организации здравоохранения, которая прибыла в январе в Ухань для установления источника происхождения вируса, в итоговом отчете назвала версию об искусственном происхождении коронавируса маловероятной, однако прежде чем ее исключить, указала о необходимости дополнительных исследований.

Бывший президент США Дональд Трамп был сторонником версии об искусственном происхождении коронавируса в Китае. В свое время ее высмеивали в СМИ и называли конспирологической. Однако последние факты свидетельствуют о новых данных о том, что несколько сотрудников китайской лаборатории были госпитализированы с подозрительными симптомами еще в ноябре 2019 года. Подтверждение утечки вируса из лаборатории Уханя может серьезно осложнить американо-китайские отношения.

Коронавирус официально зафиксировали 8 декабря 2019 года в городе Ухань — столице провинции Хубэй в континентальном Китае, где проживает около 11 млн человек. Распространение коронавируса, вероятно, началось с местного рынка морепродуктов, известного как wet market (мокрый рынок), где также продавали живых и убитых животных и птиц. Впоследствии было установлено, что инфицированные китайским коронавирусом 2019-nCOV люди работали или посещали оптовый рынок в Ухане. 1 января более 600 торговых площадок в Ухане закрыли на дезинфекцию и санитарную обработку. По состоянию на 11 января в городе был зарегистрирован 41 случай пневмонии, а исследования подтвердили заражение именно новым коронавирусом 2019-nCoV.

Истичник: ВВС