Байден дав розвідці 90 днів на встановлення джерела COVID-19

https://racurs.ua/ua/n155226-bayden-dav-rozvidci-90-dniv-na-vstanovlennya-djerela-covid-19.html

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Джо Байден, президент США, доручив розвідці впродовж трьох місяців розібратися з походженням вірусу, який викликає коронавірусну хворобу. Цей тип коронавірусу вперше виявили в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

Офіційний Пекін пов’язував спалах COVID-19 з місцевим так званим «мокрим» ринком Уханя й вказував на передачу коронавірусу від тварин людині. Проте останнім часом в американській пресі почали з’являтися нові свідчення на підтримку версії про витік вірусу з лабораторії вірусології в Ухані. Китайська влада категорично відкидає подібні припущення, пише ВВС.

У заяві Байдена, розміщеній на сайті Білого дому, вказано, що після вступу на посаду президента США він дав завдання розвідувальним службам підготувати доповідь щодо SARS-CoV-2. На початку травня Байден отримав звіт, але там не було однозначної відповіді на поставлене запитання.

Я попросив розвідку подвоїти зусилля щодо збору та аналізу інформації, яка могла б наблизити нас до певного висновку, і надати мені звіт через 90 днів, — йдеться в заяві Байдена.

Він також попросив національні науково-медичні лабораторії та інші агентства посприяти розслідуванню.

Нагадаємо, команда дослідників Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка прибула у січні до Уханя задля встановлення джерела походження вірусу, у підсумковому звіті назвала про версію про штучне походження коронавірусу малоймовірною, однак перш ніж її виключити, вказала на необхідності додаткових досліджень.

Колишній президент США Дональд Трамп був прихильником версії про штучне походження коронавірусу у Китаї. Свого часу її висміювали у ЗМІ та називали конспірологічною. Проте останні факти включають нові дані про те, що кілька співробітників китайської лабораторії були госпіталізовані з підозрілими симптомами ще в листопаді 2019 року. Підтвердження витоку вірусу з лабораторії Уханя може серйозно ускладнити американо-китайські відносини.

Коронавірус офіційно зафіксували 8 грудня 2019 року в місті Ухань — столиці провінції Хубей у континентальному Китаї, де мешкає близько 11 млн осіб. Розповсюдження коронавірусу, ймовірно, почалося з місцевого ринку морепродуктів, знаного як wet market (мокрий ринок), де також продавали живих і вбитих тварин та птахів. Згодом було встановлено, що інфіковані на китайський коронавірус 2019-nCOV люди працювали або відвідували оптовий ринок в Ухані. 1 січня понад 600 торгових майданчиків в Ухані закрили на дезінфекцію та санітарну обробку. Станом на 11 січня у місті було зареєстровано 41 випадок пневмонії, а дослідження підтвердили зараження саме на новий коронавірус 2019-nCoV.

Джерело: ВВС