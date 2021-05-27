В метро Києва в пасажирів почнуть перевіряти документи. Фото: ubr.ua

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В киевском метро у пассажиров начнут проверять документы.

Также предупреждают об ограничениях в движении поездов. Виной всему — антитеррористические учения, которые состоятся в ночь с 27 на 28 мая на нескольких объектах подземки. Об этом сообщила пресс-служба «Киевского метрополитена».

Отмечается, что учения будет проводить Координационная группа Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Учения состоятся в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах метрополитена с участием подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей, — отметила администрация метро.



Пассажиров призвали в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться по телефону «горячей линии» СБУ в Киеве и Киевской области (044) 253−06−71, или звонить на линию 102.

Напомним, военно-морские силы Вооруженных сил Украины и Великобритании провели совместную тренировку PASSEX в северо-западной части Черного моря. Коммуникация между экипажами происходила на английском языке.