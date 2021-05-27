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Ракурс
Лунное затмение наблюдали на Земле – впечатляющие фото. Фото: AP

Лунное затмение наблюдали на Земле — впечатляющие фото

27 мая 2021, 11:42
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Лунное затмение, редкое природное явление, человечество могло наблюдать 26 мая. На этот раз оно происходило вместе с еще двумя явлениями — Суперлунием и «Кровавым месяцем».

На территории Украины это невозможно было увидеть, потому что Луна в это время находился ниже линии горизонта. Фотографиями космического явления делились с разных уголков Земли.

Суперлуние могли наблюдать на западе Северной Америки, юге Южной Америки и на востоке Азии. Лучше всего же затмение было видно из Тихоокеанского региона, а именно из Гавайев и Новой Зеландии.

Подобное явление происходит раз в 6−12 лет — полное лунное затмение, которое совпадает с полнолунием и прохождением Луной ближайшей к Земле точки орбиты. Отраженные лучи Солнца создают на Луне темно-красный оттенок. Следующее Суперлуние на Земле можно будет увидеть в июне 2022 года.


Источник: Ракурс


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