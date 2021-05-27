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Ракурс
Юрлица оштрафуют за расчет валютой

Юрлица оштрафуют за расчет валютой

27 мая 2021, 11:35
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Юрлица оштрафуют за расчет валютой — Кабинет министров одобрил постановление, которым будет утвержден Порядок применения налоговыми органами штрафов к юридическим лицам (кроме уполномоченных учреждений) за нарушение валютного законодательства.

Согласно данному порядку, штрафные санкции будут применяться к юрлицам, которые нарушат требования ст. 5, 7 закона «О валюте и валютных операциях».

К таким нарушениям относятся:

  • осуществление расчетов на территории Украины в иностранной валюте;

  • осуществление расчетов между резидентами и нерезидентами по текущим торговым операциям и операциям, связанным с движением капитала, без участия уполномоченных учреждений;

  • осуществление расчетов по внешнеэкономическим договорам экспорта/импорта товаров при помощи электронных платежных средств, если сумма операций в день превышает пороговую;

  • трансграничный перевод валютных ценностей без участия уполномоченных учреждений.

Штраф за указанные нарушения составит 25% от суммы операции, проведенной с нарушением. Если же юрлицо в течение года повторно совершит нарушение, штраф составит уже 50% от суммы операции.


Устанавливать нарушения будут налоговые органы в ходе документальной проверки.

Штрафные санкции будут применены к юрлицу в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позже, чем через три года с момента его совершения.

Источник: Ракурс


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