Счетчик газа. Фото: odesa.consumer.gov.ua

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Газоснабжающие компании начали обнародовать базовые годовые тарифы на газ.

Кроме того, газовики определили месячные цены газа. Большинство компаний установила цену на газ на июнь ниже годового предложения. Предложения на месяц определены в размерах от 7,99 грн за куб. м до 11,89 грн за куб. м. Годовые предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за куб. м до 13,50 грн за куб. м. Об этом сообщает «ГазПравда».

Отмечается, что у поставщиков ООО «Йе энергия», ООО «Мегаватт энерго сервисная компания», ООО «ТАС энергия Украины» годовая и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за куб. м. А в ООО «Киевская областная энергоснабжающая компания» цена ниже годового предложения — 5 грн за куб. м (8,50 грн в июне против годовой цены в 13,50 грн). А у ООО «Закарпатье энергосбыт», ООО «Газпромпостач» и ООО «Гласкомерц» годовые предложения является более выгодным.

Также сообщается, что компания «КиевГазЭнерджи» до сих пор не обнародовала свое годовое предложение и месячную цену газа на июнь. Теперь ее ждет проверка и санкции от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Как известно, по условиям действия базовых годовых тарифных планов, цены на газ в течение 12 месяцев могут меняться лишь в сторону снижения. С 1 мая именно годовые предложения действуют как базовые. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, поставщики автоматически перевели на годовые продукты.

Напомним, 20 мая Кабинет министров Украины решил не продолжать возложение на НАК «Нафтогаз Украины» специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии. В правительстве уверяли, что это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа.

Источник: «ГазПравда»