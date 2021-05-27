Лычильник газу. Фото: odesa.consumer.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n155222-bazovi-richni-ciny-na-gaz-v-ukrayini-nazvaly-postachalnyky-scho-treba-znaty.html

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Газопостачальні компанії почали оприлюднювати базові річні тарифи на газ.

Крім того, газовики визначили місячні ціни газу. Більшість компаній встановила ціну на газ на червень нижчою за річну пропозицію. Місячні пропозиції визначені в розмірах від 7,99 грн за куб. м до 11,89 грн за куб. м. Річні пропозиції постачальників варіюються від 7,80 грн за куб. м до 13,50 грн за куб. м. Про це повідомляє «ГазПравда».

Зазначається, що у постачальників ТОВ «Йе енергія», ТОВ «Мегаватт енерго сервісна компанія», ТОВ «ТАС енергія України» річна і місячна ціни співпадають і дорівнюють, відповідно, 7,99, 8,09 та 11,22 грн за куб. м. А в ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» ціна нижча за річну пропозицію — 5 грн за куб. м (8,50 грн у червні проти річної ціни у 13,50 грн). А у ТОВ «Закарпаття енергозбут», ТОВ «Газпромпостач» та ТОВ «Гласкомерц» річна пропозиція є більш вигідною.

Також повідомляється, що компанія «КиївГазЕнерджі» досі не оприлюднила свою річну пропозицію та місячну ціну газу на червень. Тепер її чекає перевірка та санкції від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як відомо, за умовами дії базових річних тарифних планів, ціни на газ протягом 12 місяців можуть змінюватися лише в бік зниження. З 1 травня саме річні пропозиції діють як базові. Всіх споживачів, які раніше користувалися місячними пропозиціями, постачальники автоматично перевели на річні продукти.

Нагадаємо, 20 травня Кабінет міністрів України вирішив не продовжувати покладання на НАК «Нафтогаз України» спеціальних зобов’язань з продажу природного газу виробникам теплової енергії. В уряді запевняли, що це надзвичайно важливий крок для створення повноцінного ринку газу.

Джерело: «ГазПравда»