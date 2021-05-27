Юросіб штрафуватимуть за розрахунки валютоюhttps://racurs.ua/ua/n155223-urosib-shtrafuvatymut-za-rozrahunky-valutou.htmlРакурс
Юросіб оштрафують за розрахунки валютою — Кабінет міністрів схвалив постанову, яка затверджує Порядок застосування податковими органами фінансових санкцій до юридичних осіб (окрім уповноважених установ) за порушення валютного законодавства.
Згідно з цим порядком, штрафні санкції застосовуватимуться до юридичних осіб, які порушать вимоги ст. 5, ст. 7 закону «Про валюті і валютні операції».
До таких порушень належать:
здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті;
здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями та операціями, пов’язаними з рухом капіталу, без участі уповноважених установ;
здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами експорту/імпорту товарів за допомогою електронних платіжних засобів, якщо сума операцій в день перевищує порогову;
транскордонний переказ валютних цінностей без участі уповноважених установ.
Штраф за вказані порушення складе 25% від суми операції, проведеної з порушенням. Якщо ж юрособа впродовж року повторно вчинить порушення, штраф сягне вже 50% від суми операції.
Встановлювати порушення будуть податкові органи під час документальної перевірки.
Штрафні санкції застосовуватимуться до юрособи протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, аніж через три роки з моменту його вчинення.