Юросіб штрафуватимуть за розрахунки валютою

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Юросіб оштрафують за розрахунки валютою — Кабінет міністрів схвалив постанову, яка затверджує Порядок застосування податковими органами фінансових санкцій до юридичних осіб (окрім уповноважених установ) за порушення валютного законодавства.

Згідно з цим порядком, штрафні санкції застосовуватимуться до юридичних осіб, які порушать вимоги ст. 5, ст. 7 закону «Про валюті і валютні операції».

До таких порушень належать:

здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті;

здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами за поточними торговельними операціями та операціями, пов’язаними з рухом капіталу, без участі уповноважених установ;

здійснення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами експорту/імпорту товарів за допомогою електронних платіжних засобів, якщо сума операцій в день перевищує порогову;

транскордонний переказ валютних цінностей без участі уповноважених установ.

Штраф за вказані порушення складе 25% від суми операції, проведеної з порушенням. Якщо ж юрособа впродовж року повторно вчинить порушення, штраф сягне вже 50% від суми операції.

Встановлювати порушення будуть податкові органи під час документальної перевірки.

Штрафні санкції застосовуватимуться до юрособи протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше, аніж через три роки з моменту його вчинення.