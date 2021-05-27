Місячне затемнення спостерігали на Землі – приголомшливі фото. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n155224-misyachne-zatemnennya-sposterigaly-na-zemli-prygolomshlyvi-foto.html

Ракурс

Місячне затемнення, рідкісне природне явище, людство могло спостерігати 26 травня. Цього разу воно поєдналося ще з двома явищами — Супермісяцем та «Кривавим місяцем».

На території України це неможливо було побачити, бо Місяць в цей час перебував нижче лінії горизонту. Світлинами космічного явища ділилися з різних куточків Землі.

«Кривавий супермісяць» могли спостерігати на заході Північної Америки, півдні Південної Америки та на сході Азії. Найкраще ж затемнення було видно з Тихоокеанського регіону, а саме з Гаваїв та Нової Зеландії.

Подібне явище відбувається раз на 6−12 років — повне місячне затемнення, яке збігається з повнею і проходженням Місяцем найближчої до Землі точки орбіти. Відбиті промені Сонця створюють на Місяці темно-червоний відтінок. Наступний Супермісяць на Землі можна буде побачити в червні 2022 року.