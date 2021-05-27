В метро Києва в пасажирів почнуть перевіряти документи. Фото: ubr.ua

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У київському метро у пасажирів почнуть перевіряти документи.

Також попереджають про обмеження в русі поїздів. Виною всьому — антитерористичні навчання, які відбудуться у ніч з 27 на 28 травня на кількох об'єктах підземки. Про це повідомила прес-служба «Київського метрополітену».

Зазначається, що навчання проводитиме Координаційна група Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Тренування відбудуться в нічний час у Шевченківському районі на кількох об'єктах метрополітену за участю підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу. СБУ закликає гостей і жителів столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців, — зазначила адміністрація метро.



Пасажирів закликали у разі виявлення підозрілих предметів звертатися за телефоном «гарячої лінії» СБУ в Києві та Київській області (044) 253−06−71, або телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, військово-морські сили Збройних сил України та Великої Британії провели спільне тренування PASSEX у північно-західній частині Чорного моря. Комунікація між екіпажами відбувалася англійською мовою.