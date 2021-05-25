Тупицкий предстанет перед судом за преступления против правосудия

Тупицкий. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n155116-tupickiy-predstanet-pered-sudom-za-prestupleniya-protiv-pravosudiya.html

Ракурс

Александр Тупицкий, экс-глава Конституционного суда Украины (КСУ), представнет перед судом за преступления против правосудия.

В Подольский районный суд Киева уже направили обвинительный акт по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что в октябре 2018 года Тупицкий с корыстных мотивов и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находится в розыске, подкупил свидетеля и заставил его давать ложные показания в уголовном деле по завладению имуществом ЗАО «Зуевский энергомеханический завод».

Кроме того, на протяжении 2018−2019 годов Тупицкий неоднократно предоставлял Генпрокуратуре в этом же производстве заведомо ложные показания, а также искусственно создавал доказательства защиты по особо тяжкому преступлению.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого завершили расследовать. Офис генерального прокурора сообщил о завершении следствия по этому делу, а прокуроры считают, что доказательств достаточно для передачи дела в суд.

Защитникам Тупицкого открыли материалы уголовного дела для ознакомления в порядке ст. 290 (открытие материалов другой стороне) УПК Украины.