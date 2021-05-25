Вернуть зрение слепому мужчине смогли ученые – подробности. Фото: medcv.gov.ua

https://racurs.ua/n155115-vernut-zrenie-slepomu-mujchine-smogli-uchenye-podrobnosti.html

Ракурс

Частично вернуть зрение слепому человеку смогли ученые из Франции. После процедуры 58-летний пациент смог увидеть линии пешеходного перехода, нарисованные на дороге.

Мужчина с 18-летнего возраста страдал от пигментного ретинита. Это заболевание, вызывающее разрушение светочувствительных рецепторов на сетчатке, сообщает BBC.

В результате человек полностью или частично слепнет. В мире около 2 млн больных с пигментным ретинитом.

Оптогенетика — новое направление в медицине. Метод заключается в использовании света для контроля за нервными клетками. Ученые воспользовались светочувствительным белком каналродопсином, найденным в водорослях. Белок меняет свое поведение, реагируя на свет. Его используют микробы, чтобы передвигаться к свету.

Вначале в глаз, который видел хуже, ввели вирусный вектор, стимулирующий выработку каналродопсинив. Он начал подавать в мозг электрические сигналы.

По словам исследователей, на выработку светочувствительного белка ушло несколько месяцев. Кроме того, мозг пациента должен был научиться новому способу преобразования информации. Ученые уверяют, что метод можно будет использовать для терапии пациентов с почти полной или полной потерей зрения.

Источник: BBC