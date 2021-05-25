Повернути зір сліпому чоловіку змогли вчені – подробиці. Фото: medcv.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n155115-povernuty-zir-slipomu-choloviku-zmogly-vcheni-podrobyci.html

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Частково повернути зір сліпій людині змогли науковці з Франції. Після лікування 58-річний пацієнт зміг побачити лінії пішохідного переходу, намальовані на дорозі.

Чоловік з 18-річного віку страждав від пігментного ретиніту. Це захворювання, що викликає руйнування світлочутливих рецепторів на сітківці, пише BBC.

У результаті захворювання людина повністю або частково сліпне. У світі близько 2 млн хворих з пігментним ретинітом.

Оптогенетика — новий напрямок у медицині. Метод полягає у використанні світла для контролю за нервовими клітинами. Вчені скористалися світлочутливим білком каналродопсином, знайденим у водоростях. Білок змінює свою поведінку, реагуючи на світло. Його використовують мікроби, щоб пересуватися до світла.

Спочатку в око, яке бачило гірше, ввели вірусний вектор, який стимулює виділення каналродопсинів. Він почав подавати у мозок електричні сигнали.

За словами дослідників, на вироблення світлочутливого білка пішло кілька місяців. Крім того, мозок пацієнта повинен був навчитися нового способу перетворення інформації. Вчені запевняють, що метод можна буде використовувати для терапії пацієнтів з майже повною або повною втратою зору.

Джерело: BBC