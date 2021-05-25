Росіянина засудили в США за кібератаки на Tesla. Фото: zn.ua

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Росіянин Ігор Крючков, який намагався здійснити кібератаку на комп’ютерну мережу компанії Tesla у Неваді, був засуджений у США.

У понеділок, 24 травня, американський суд засудив його до терміну, який він уже відбув під вартою, а також депортації із США. Росіянин свою провину визнав та вибачився. Окружний суддя США Міранда Ду визнала, що спроба злому не увінчалася успіхом і мережа компанії не постраждала. Про це повідомляє Associated Press.

Громадянин РФ визнав, що дев’ять місяців, які він провів під вартою у США, змусили його задуматися про біль, який він заподіяв своїй сім’ї в Росії, і збиток, нанесеному його репутації. Кілька членів сім’ї відправили судді електронні листи з проханням бути поблажливою.

Йому загрожувало до п’яти років в’язниці та штраф у розмірі 250 тис. дол. У березні Крючков був засуджений до 10 місяців позбавлення волі. Також він повинен був виплатити 14 тис. 825 дол. компенсації за час, витрачений компанією на розслідування спроби втручання у систему і передачу справи у ФБР. Зараз засуджений залишатиметься під вартою до того часу, поки не покине країну.

Нагадаємо, у серпні російський хакер Єгор Крючков планував атакувати комп’ютерні мережі компанії Tesla, яка займається виробництвом електромобілів, щоб в подальшому вимагати викуп за викрадені дані.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск після арешту росіянина підтвердив, що саме його компанія була ціллю атаки для збору секретів.

Джерело: Associated Press