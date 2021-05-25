Россиянина осудили в США за кибератаки на Tesla. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n155114-rossiyanina-osudili-v-ssha-za-kiberataki-na-tesla.html

Ракурс

Россиянин Игорь Крючков, пытавшийся осуществить кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в Неваде, был осужден в США.

В понедельник, 24 мая, американский суд приговорил его к сроку, который он уже отбыл под стражей, а также депортации из США. Россиянин свою вину признал и извинился. Окружной судья США Миранда Ду признала, что попытка взлома не увенчалась успехом и сеть компании не пострадала. Об этом сообщает Associated Press.

Гражданин РФ признал, что девять месяцев, которые он провел под стражей в США, заставили его задуматься о боли, которую он причинил своей семье в России, и ущербе, нанесенном его репутации. Несколько членов семьи отправили судье электронные письма с просьбой быть снисходительной.

Ему грозило до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тыс. долл. В марте Крючков был приговорен к 10 месяцам лишения свободы. Также он должен был выплатить 14 тыс. 825 долл. компенсации за время, потраченное компанией на расследование попытки вмешательства в систему и передачу дела в ФБР. Сейчас осужденный будет оставаться под стражей до тех пор, пока не покинет страну.

Напомним, в августе российский хакер Егор Крючков планировал атаковать компьютерные сети компании Tesla, которая занимается производством электромобилей, чтобы в дальнейшем требовать выкуп за похищенные данные.

Генеральный директор Tesla Илон Маск после ареста россиянина подтвердил, что именно его компания была целью атаки для сбора секретов.

Источник: Associated Press