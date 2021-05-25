Евровидение. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n155113-predstavitelnica-rossii-na-evrovidenii-otryvalas-pod-pesnu-go-a-video.html

Ракурс

Евровидение-2021 завершилось победой Италии, но в соцсетях продолжают обсуждать украинских исполнителей Go_A, которые взорвали мировые чарты своей композицией «Шум».

В сети появилось видео, на котором представительница России на песенном конкурсе Евровидение-2021 Manizha отрывается во время выступления украинской группы. Соответствующее видео появилось на YouTube.





На кадрах видно, как российская певица прыгает и танцует во время исполнениями украинской группой «Шума». Отметим, что представительница России ранее также выражала свою поддержку представителям Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия отправила на «Евровидение-2021» певицу Манижу Сангин (Manizha) из Таджикистана, которая исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»). В финале национального отбора Manizha победила по результатам зрительского голосования опередив два коллектива из России — дуэт «2маши» и инди-группа Therr Maitz.