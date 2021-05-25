Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Евровидение. Фото: Сплетник

Представительница России на Евровидении отрывалась под песню Go_A (ВИДЕО)

25 мая 2021, 12:14
999

Евровидение-2021 завершилось победой Италии, но в соцсетях продолжают обсуждать украинских исполнителей Go_A, которые взорвали мировые чарты своей композицией «Шум».

В сети появилось видео, на котором представительница России на песенном конкурсе Евровидение-2021 Manizha отрывается во время выступления украинской группы. Соответствующее видео появилось на YouTube.


На кадрах видно, как российская певица прыгает и танцует во время исполнениями украинской группой «Шума». Отметим, что представительница России ранее также выражала свою поддержку представителям Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия отправила на «Евровидение-2021» певицу Манижу Сангин (Manizha) из Таджикистана, которая исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»). В финале национального отбора Manizha победила по результатам зрительского голосования опередив два коллектива из России — дуэт «2маши» и инди-группа Therr Maitz.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров