Врывался в туалеты – за насилие судили мужчину в Киеве. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n155112-vryvalsya-v-tualety-za-nasilie-sudili-mujchinu-v-kieve.html

Ракурс

В Киеве мужчину, который насиловал женщин в туалетах торговых центров, приговорили к трем годам за решеткой. Своей вины полтавчанин не признал и заявил, что совершал свои действия «в шутку».

Оболонский районный суд Киева 24 мая признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что мужчина в медицинской маске врывался в кабинки и насиловал женщин. Два инцидента произошли в уборных торгового супермаркета на Оболони в марте 2019 года.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного морального вреда на сумму 30 тыс. грн каждой.

Напомним, ранее мы сообщали, что киберполиция разоблачила мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка и изготовлении порнографического контента. По данным следствия, подозреваемый неоднократно насиловал 9-летнею дочку своей сожительницы и изготавливал изображения порнографического характера с ее участием