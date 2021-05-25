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Ракурс
Ґвалтував у туалетах ТЦ – чоловіка в Києві судили за насильство. Фото: 24 канал

Ґвалтував у туалетах — за насильство судили чоловіка в Києві

25 тра 2021, 11:55
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У Києві чоловіка, який ґвалтував жінок у вбиральнях торгових центрів, засудили до трьох років за ґратами. Своєї вини полтавчанин не визнав і заявив, що вчиняв свої дії «жартома».

Оболонський районний суд міста Києва 24 травня визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що чоловік у медичній масці вривався у кабінки та ґвалтував жінок. Два інциденти сталися у вбиральнях торговельного супермаркету на Оболоні у березні 2019 року.


Суд задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис. грн кожній.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кіберполіція викрила чоловіка, підозрюваного у ґвалтуванні дитини та виготовленні порнографічного контенту. За даними слідства, підозрюваний неодноразово ґвалтував 9-річну доньку своєї співмешканки та виготовляв зображення порнографічного характеру за її участі.

Джерело: Ракурс


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