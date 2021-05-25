Ґвалтував у туалетах ТЦ – чоловіка в Києві судили за насильство. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n155112-valtuvav-u-tualetah-cholovika-v-kyievi-sudyly-za-nasylstvo.html

Ракурс

У Києві чоловіка, який ґвалтував жінок у вбиральнях торгових центрів, засудили до трьох років за ґратами. Своєї вини полтавчанин не визнав і заявив, що вчиняв свої дії «жартома».

Оболонський районний суд міста Києва 24 травня визнав чоловіка винним в інкримінованих злочинах. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Зазначається, що чоловік у медичній масці вривався у кабінки та ґвалтував жінок. Два інциденти сталися у вбиральнях торговельного супермаркету на Оболоні у березні 2019 року.

Суд задовольнив цивільні позови потерпілих про відшкодування завданої моральної шкоди на суму 30 тис. грн кожній.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кіберполіція викрила чоловіка, підозрюваного у ґвалтуванні дитини та виготовленні порнографічного контенту. За даними слідства, підозрюваний неодноразово ґвалтував 9-річну доньку своєї співмешканки та виготовляв зображення порнографічного характеру за її участі.