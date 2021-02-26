Чоловіка, який ґвалтував 9-річну дівчинку та поширював порно з нею, затримала поліція. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n150984-cholovika-yakyy-valtuvav-9-richnu-divchynku-ta-poshyruvav-porno-z-neu-zatrymala-policiya-foto.html

Ракурс

Кіберполіція викрила чоловіка, підозрюваного у ґвалтуванні дитини та виготовленні порнографічного контенту.

За даними слідства, підозрюваний неодноразово ґвалтував 9-річну доньку своєї співмешканки та виготовляв зображення порнографічного характеру за її участі, повідомляють у прес-службі Офіса генпрокурора.

Цей матеріал чоловік зберігав та збував на форумах мережі DarkNet.

При обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та жорсткий диск.

Справу відкрили за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) та ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Чоловіку вже повідомили про підозру за цими статтями. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, на Донеччині до 15 років ув’язнення засуджено жителя міста Слов’янська, якого звинувачували у зґвалтуванні 19 неповнолітніх.