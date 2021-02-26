«Слуги народу» не змогли пояснити, хто для них оплачує лобістів у США. Фото: СН

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Керівництво партії «Слуга народу» не змогли пояснити, хто фінансує лобістів інтересів партії у Сполучених Штатах Америки.

Голова політсили та перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що контракт з американськими лобістами з Finsbury Glover Hering був підписаний не в інтересах партії. Про це повідомляється в проекті «Схеми: Корупція в деталях».

Ми нікого не наймали, і партія до цього має опосередкований стосунок. Це була угода про співробітництво або якийсь меморандум між фракцією за підписом Давида Арахамії і певною громадською організацією, — зазначив Корнієнко.

Також парламентар пообіцяв, що у разі, якщо з’ясується, що партія фінансувала цих лобістів, цей факт обов’язково знайде своє відображення у фінансовому звіті для Національного агентства із питань запобігання корупції.

А голова парламентської фракції Давид Арахамія заявив, що взагалі не знає про витрати цих лобістів. За його словами, «слуги» підписали меморандум про співпрацю з громадською організацією, яка займається «просуванням інтересів України по всьому світу, в тому числі в Європі та Америці». За його словами, політична сила ніяким чином не фінансує цей процес.

Після того, як вийшов матеріал в ЗМІ, то я зателефонував, перепитав, яке джерело походження цих коштів. Вони запевнили, що там немає ніяких коштів олігархів, великого бізнесу, це все донейшни, — відповів Арахамія на уточнення щодо джерел фінансування послуг лобістів.

Раніше повідомлялося, що Офіс президента вирішив найняти лобістів напередодні інавгурації нового президента США Джо Байдена. Однак виявилося, що фірма, до якої звернулися на Банковій виявилася шахрайською, а очолює її українець.