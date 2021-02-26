«Слуги народа» не смогли объяснить, кто для них оплачивает лоббистов в США. Фото: СН

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Руководство партии «Слуга народа» не смогло объяснить, кто финансирует лоббистов интересов партии в Соединенных Штатах Америки.

Глава политсилы и первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что контракт с американскими лоббистами из Finsbury Glover Hering был подписан не в интересах партии. Об этом сообщается в проекте «Схемы: Коррупция в деталях».

Мы никого не нанимали, и партия к этому имеет косвенное отношение. Это было соглашение о сотрудничестве или какой-то меморандум между фракцией за подписью Давида Арахамии и определенной общественной организацией, — отметил Корниенко.

Также парламентарий пообещал, что в случае, если выяснится, что партия финансировала этих лоббистов, этот факт обязательно найдет свое отражение в финансовом отчете для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

А глава парламентской фракции Давид Арахамия заявил, что вообще не знает о расходах этих лоббистов. По его словам, «слуги» подписали меморандум о сотрудничестве с общественной организацией, которая занимается «продвижением интересов Украины по всему миру, в том числе в Европе и Америке». По его словам, политическая сила никоим образом не финансирует этот процесс.

После того, как вышел материал в СМИ, то я позвонил, переспросил, каков источник происхождения этих средств. Они заверили, что там нет никаких средств олигархов, крупного бизнеса, это все донейшны, — ответил Арахамия на уточнение относительно источников финансирования услуг лоббистов.

Ранее сообщалось, что Офис президента решил нанять лоббистов в преддверии инаугурации нового президента США Джо Байдена. Однако оказалось, что фирма, к которой обратились на Банковой оказалась мошеннической, а возглавляет ее украинец.