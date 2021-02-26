Домой на дрезине — как российские дипломаты выбирались из КНДР

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Дипломаты РФ вернулись из КНДР на самодельной дрезине, которую пришлось толкать через границу по железной дороге из-за уже около года закрытого пассажирского сообщения. МИД России опубликовал кадры возвращения восьми сотрудников посольства и членов их семей.

Вначале 32 часа на поезде, затем еще два часа на автобусе до границы и, наконец — пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместить на ней вещи, усадить детей — и в путь, — отметили в МИД РФ.

Дрезину толкал третий секретарь посольства России в КНДР Владислав Сорокин, поскольку она была без двигателя. На границе вернувшихся из Пхеньяна россиян пересадили в автобус, который довез их до аэропорта Владивостока.

Напомним, в начале 2020 года Северная Корея прекратила транспортное сообщение со всеми странами из-за коронавируса. В октябре диктатор КНДР Ким Чен Ын на военном параде утверждал, что в КНДР нет ни одного случая заражения коронавирусом.