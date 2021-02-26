Додому на дрезині — як російські дипломати вибиралися з КНДР

https://racurs.ua/ua/n150983-dodomu-na-drezyni-yak-rosiyski-dyplomaty-vybyralysya-z-kndr-foto-video.html

Ракурс

Дипломати РФ повернулися з КНДР на саморобній дрезині, яку довелося штовхати через кордон по залізниці, оскільки пасажирське сполучення з країною було припинено більше року тому. МЗС Росії опублікувало кадри повернення вісьмох співробітників посольства та членів їхніх сімей.

Спочатку 32 години поїздом, потім ще дві години на автобусі до кордону і, нарешті — піший перехід на російську сторону. Для цього треба завчасно виготовити візок, поставити його на рейки, розмістити на ньому речі, посадити дітей — і в дорогу, — зауважили в МЗС РФ.

Дрезину штовхав третій секретар посольства Росії в КНДР Владислав Сорокін, оскільки вона була без двигуна. На кордоні дипломатів пересадили в автобус, який довіз їх до аеропорту Владивостока.

Нагадаємо, на початку 2020 року Північна Корея припинила транспортне сполучення з усіма країнами через коронавірус. У жовтні диктатор КНДР Кім Чен Ин на військовому параді стверджував, що в КНДР немає жодного випадку інфікування COVID-19.