Насильника 9-летней девочки задержали — подробности дела (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n150984-nasilnika-9-letney-devochki-zaderjali-podrobnosti-dela-foto-video.htmlРакурс
Киберполиция разоблачила мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка и изготовлении порнографического контента.
По данным следствия, подозреваемый неоднократно насиловал 9-летнею дочку своей сожительницы и изготавливал изображения порнографического характера с ее участием, сообщают в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Этот материал мужчина хранил и сбывал на форумах сети DarkNet.
При обыске по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и жесткий диск.
Дело открыли по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса.
Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Мужчине уже сообщили о подозрении по этим статьям. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.
Напомним, в Донецкой области к 15 годам заключения приговорен житель города Славянска, которого обвиняли в изнасиловании 19 несовершеннолетних.