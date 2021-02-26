Насильника 9-летней девочки задержали – подробности дела. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n150984-nasilnika-9-letney-devochki-zaderjali-podrobnosti-dela-foto-video.html

Ракурс

Киберполиция разоблачила мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка и изготовлении порнографического контента.

По данным следствия, подозреваемый неоднократно насиловал 9-летнею дочку своей сожительницы и изготавливал изображения порнографического характера с ее участием, сообщают в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Этот материал мужчина хранил и сбывал на форумах сети DarkNet.

При обыске по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и жесткий диск.

Дело открыли по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) и ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса.

Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Мужчине уже сообщили о подозрении по этим статьям. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Напомним, в Донецкой области к 15 годам заключения приговорен житель города Славянска, которого обвиняли в изнасиловании 19 несовершеннолетних.