Євробачення 2021. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n155113-predstavnycya-rosiyi-na-ievrobachenni-vidryvalasya-pid-pisnu-go-a-video.html

Ракурс

Євробачення-2021 завершилося перемогою Італії, але в соцмережах продовжують обговорювати українських виконавців Go_A, які підірвали світові чарти своєю композицією «Шум».

У мережі з’явилося відео, на якому представниця Росії на пісенному конкурсі Євробачення-2021 Manizha відривається під час виступу українського гурту. Відповідне відео з’явилося на YouTube.

На кадрах видно, як російська співачка стрибає й танцює під час виконання українцями «Шуму». Зазначимо, що представниця Росії раніше також висловлювала свою підтримку представникам України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Росія відправила на «Євробачення-2021» співачку Маніжу Сангін (Manizha) з Таджикистану, яка виконала пісню Russian Woman («Російська жінка»). У фіналі національного відбору Manizha перемогла за результатами глядацького голосування випередивши два колективи з Росії — дует «2маши» та інді-гурт Therr Maitz.