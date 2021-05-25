Тупицький постане перед судом за злочини проти правосуддя

Тупицький. Фото: Украинформ

https://racurs.ua/ua/n155116-tupyckyy-postane-pered-sudom-za-zlochyny-proty-pravosuddya.html

Ракурс

Олександр Тупицький, екс-очільник Конституційного суду України (КСУ), постане перед судом за злочини проти правосуддя.

До Подільського районного суду Києва вже скеровано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора

Слідство встановило, що в жовтні 2018 року Тупицький із корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який перебуває в розшуку, підкупив свідка та змусив його давати неправдиві показання в кримінальній справі щодо заволодіння майном ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

Крім того, упродовж 2018−2019 років Тупицький неодноразово надавав Генпрокуратурі в цьому ж провадженні свідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справу голови Конституційного суду України Олександра Тупицького завершили розслідувати. Офіс генерального прокурора повідомив про завершення слідства в цій справі, а прокурори вважають, що доказів достатньо для передачі справи до суду.

Захисникам Тупицького відкрили матеріали кримінальної справи для ознайомлення в порядку ст. 290 (відкриття матеріалів іншій стороні) КПК України.