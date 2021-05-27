Брэд Питт выиграл суд у Анджелины Джоли – подробности. Фото: hellomagazine.com

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Ракурс

Брэд Питт, известный голливудский актер, добился совместной опеки над детьми от экс-супруги Анджелины Джоли.

Судебный процесс длился почти пять лет. Теперь в соглашении об опеке внесли важные изменения, сообщает Page Six.

Брэд просто пытался проводить больше времени со своими детьми. Было очевидно, что Анджелина делала все возможное, чтобы предотвратить это. Процесс длился несколько месяцев, были привлечены много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые находились рядом с детьми, — отметил источник изданию.

Еще один инсайдер сообщил, что это «предварительное решение». Он добавил, что Джоли продолжает судебные разбирательства. Накануне решения о совместной опеке она заявила, что судья отказал детям в даче показаний.

Как известно, Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. У бывших супругов есть трое приемных и трое биологических детей.

Напомним, в мае известная голливудская актриса Анджелина Джоли призналась, что после разрыва с Брэдом Питтом в 2016 году, не завела ни одного любовника.

Источник: Page Six