Испытания сверхмощной САУ «Богдана» проходят на Николаевщине. Фото: Defense Express

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Ракурс

На полигоне Широкий Лан в Николаевской области, начались испытания новой самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана». Сейчас информацию об испытаниях почти не разглашают.

Однако известно, что с «Богданы» уже осуществили больше 50 выстрелов. Более подробную информацию пообещали обнародовать после завершения учений, сообщает Defense Express.

Украинскую самоходную артиллерийскую установку 2С22 «Богдана» в калибре НАТО 155 мм создали в рамках оборонного заказа в феврале 2016 года. Заказчиком выступили Минобороны Украины и Краматорский завод тяжелого станкостроения.

Впервые украинский манер показали 14 июля 2018 года, а уже 24 августа того же года САУ 2С22 «Богдана» могли увидеть все желающие во время военного парада в честь Дня независимости Украины.

САУ «Богдана» рассматривается как один из важных элементов перевооружения ракетных войск и артиллерии украинской армии. На ней также должна быть установлена цифровая система управления огнем и автомат заряжания.

Артиллерийские снаряды большой дальности предназначены для использования современной буксируемой и самоходной артиллерией с длиной ствола в 39, 45 и 52 калибров. Дальность стрельбы этими боеприпасами в наиболее продвинутых САУ составляет до 44 км.

Напомним, Служба безопасности Украины провела масштабные антитеррористические учения в акватории Черного моря.

Источник: Defense Express